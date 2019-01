Facebook

© KLZ/Weichselbraun

Reue oder Unrechtsbewusstsein kann Richter Christian Liebhauser-Karl dem Angeklagten an diesem Montagvormittag am Landesgericht Klagenfurt nicht entlocken. „Nicht schuldig“, betont der 44 Jahre alte Kärntner wiederholt. „Ich habe noch nie jemanden mit den Fäusten geschlagen.“ Verantworten muss sich der Mann wegen schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung. Er soll eine Frau mehrmals mit den Fäusten geschlagen, sie an den Haaren gezogen und gegen einen TiscGewh gedrückt haben, wirft die Staatsanwaltschaft Klagenfurt dem 44-Jährigen vor. Als die Frau dann schon auf dem Boden lag, soll er auch noch mit den Füßen auf sie eingetreten haben. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesicht, Blutergüsse, Prellungen und brach sich zwei Rippen.

