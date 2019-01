Bei Schwerpunktaktion in der Nacht auf Samstag wurde 20 Autofahrern der Führerschein abgenommen, weil sie betrunken waren. Sieben weitere waren geringfügig alkoholisiert. Auch Drogenlenker wurden erwischt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei 20 Autofahrern zeigte der Alkomatentest einen Wert von mehr als 0,8 Promille an. Sie mussten ihren Führerschein abgeben (Symbolfoto) © APA/Hochmuth

Fast 200 Strafen musste die Kärntner Polizei in der Nacht auf Samstag über Autofahrer verhängen. Das war das Ergebnis einer Schwerpunktaktion der Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten von 18. auf den 19. Jänner. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf alkoholisierte Autofahrer gelenkt. Insgesamt wurden in nur einer Nacht 27 alkoholisierte Autofahrer erwischt. 20 von ihnen wurde der Führerschein abgenommen, die restlichen sieben erhielten eine Strafe wegen Minderalkoholisierung - also zwischen 0,5 und 0,79 Promille Alkohol.