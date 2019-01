Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Alkotest verlief positiv © Gindl

In der Nacht auf Freitag kam ein alkoholisierter 20-jähriger Lenker aus dem Bezirk Klagenfurt mit seinem Pkw auf der Turracher Bundesstraße (B 95) in Moosburg aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, wobei sich das Fahrzeug in weiterer Folge überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam.