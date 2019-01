Facebook

Die Frau ging zur Polizei und zeigte den Ex-Freund an © APA/Hochmuth

Ein 49-Jähriger hat über ein Jahr hinweg seine Ex-Freundin im Bezirk St. Veit an der Glan gestalkt und bedroht. Laut Kärntner Polizei hatte sich die 34-Jährige im Jänner 2018 von dem Mann getrennt. Nach dem Ende der Beziehung begann der Mann seine Ex am Telefon und über einen Kurznachrichtendienst zu belästigen. Dabei bedrohte der 49-Jährige sie in einer der Nachrichten sogar mit dem Umbringen.