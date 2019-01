Mittwochfrüh musste die Feuerwehren im Stadtteil St. Peiter ausrücken. Mehrere Müllcontainer waren in Brand geraten.

Container in Flammen

Bereits Anfang Jänner kam es zu Bränden im Stadtteil St. Peter © Berufsfeuerwehr Klagenfurt (Archivbild)

Brandalarm gab es Mittwochfrüh im Stadtteil St. Peter in Klagenfurt. Mehrere Mülltonnen standen in Flammen. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Feuerwehr St. Peter rückten aus. "Eine Müllinsel zwischen zwei Wohnblöcken stand im Vollbrand", berichtet Gottfried Strieder von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. "Vier oder fünf gefüllte Mülltonnen sind abgebrannt, zwei Container konnten wir noch hinausschieben." Da die Müllinsel nicht direkt an ein Haus angebaut ist, gab es "keine Personengefährdung" und keine Gefahr eines Übergreifens der Flammen. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Die Brandursache ist vorerst unklar.