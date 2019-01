Weil das Kind nicht aufhörte zu schreien, schüttelte ein junger Mann es so lange, bis es Hirnblutungen erlitt.

Der Angeklagt nahm das Urteil an © KLZ

Ein 19 Jahre alter Kärntner ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt wegen schwerer Körperverletzung und Quälens seiner drei Monate alten Tochter schuldig gesprochen worden. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten, davon fünf Monaten unbedingt, verurteilt. Darüber hinaus erklärte sich der Angeklagte bereit, ein Antigewalttraining zu machen und Bewährungshilfe in Anspruch zu nehmen.

