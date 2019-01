Auto kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und landete in einem Acker, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die junge Frau musste ins Krankenhaus Wolfsberg gebracht werden. © KLZ/Scheriau

Eine 18-jährige Kärntnerin ist am Freitag in St. Andrä/Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) in einer Kurve mit ihrem Pkw von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und landete in einem Acker, teilte die Polizei am Samstag mit.