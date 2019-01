Ein Unfall mit einem Rettungswagen sorgte für Diskussionen. Verkehrsjuristin klärt auf, was im Einsatz erlaubt ist und was nicht.

Ende des Vorjahres ist es in Klagenfurt zu einem Unfall gekommen. © APA/LPD KÄRNTEN

1. Was darf ein Einsatzfahrer?

Ein Fahrzeug im Einsatz (mit Blaulicht und/oder Folgetonhorn) ist nicht an Verkehrsverbote oder an Beschränkungen gebunden, klärt Öamtc-Verkehrsjuristin Isabella Messner aus. Der Lenker hat aber die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass weder Personen noch Sachen gefährdet oder beschädigt werden.

