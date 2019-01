Bub (5) und Oma wurden auf einem Privatgrundstück von zwei Hunden angefallen. Beide wurden verletzt. Der Bub erlitt Bisswunden im Gesicht und am Kopf. Nun gab es eine finanzielle Entschädigung.

Die zwei Rottweiler der Frau wurden weggegeben (Sujetbilder) © Rita Kochmarjova - Fotolia

Er verspürte Todesangst. Vergessen wird er dieses Erlebnis nie.“

Das sagt der psychiatrische Gutachter über einen Buben aus Kärnten. Im Jahr 2016 wurden der damals Fünfjährige und seine Oma auf einem privaten Anwesen von zwei Rottweilern angefallen. „Die Hunde sprangen das Kind und die Oma mehrmals an und bissen zu. Als beide mit stark blutenden Wunden am Boden lagen, wurden sie von den Tieren weiter attackiert“, ist in der Klage gegen die Hundehalterin zu lesen.