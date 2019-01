Facebook

Der „Engländer Lift“ auf der Turrach war nur am Vormittag in Betrieb © Privat

Nichts ging mehr, am Mittwoch auf der Turracherhöhe in den Nockbergen. Ab 13 Uhr musste der bis dahin schon stark eingeschränkte Liftbetrieb aufgrund der heftigen Sturmböen gleich komplett eingestellt werden. Der große Ansturm auf die Skigebiete in den Weihnachtsferien wurde zumindest kurzfristig etwas ausgebremst. Am Katschberg, Falkert, auf der Koralpe und in Bad Kleinkirchheim mussten die Lifte aus Sicherheitsgründen zwischenzeitlich ebenfalls abgestellt werden.

