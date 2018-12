Facebook

Dass Käufer via Internet betrogen werden, kommt regelmäßig vor. Dass ein Verkäufer Geld überweist, ist allerdings seltener. Ein 47-jähriger Mann aus Villach bot über eine Internet-Plattform ein Kfz-Ersatzteil für 500 Euro zum Verkauf an. Am Freitag meldete sich eine bislang unbekannte Person via Messenger. Die vermeintliche Käuferin gab an, dass sie den Kaufpreis bereits überwiesen hätte und die Ware von einem Abholagenten abgeholt werde, der Verkäufer müsse für diesen Zweck jedoch zuvor mehrere hundert Euro über einen internationalen Finanzdienstleister nach Nigeria überweisen.