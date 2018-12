Facebook

Der Waldarbeiter erlitt Verletzungen unbestimmten Grades © Traussnig

Am Samstag um 10.35 Uhr war ein 43-jähriger Forstarbeiter aus St. Stefan/Gail allein in einer Waldparzelle in der Gemeinde Feistritz an der Gail unterwegs. Beim Entasten eines gefällten Baumes rutschte der Mann im steilen Gelände und auf dem gefrorenen Boden aus. Dabei schnitt er sich mit der laufenden Motorsäge in den rechten Unterschenkel und fügte sich eine stark blutende Wunde zu.