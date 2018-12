Facebook

Nach einem Dammbruch wurde Rattendorf überflutet © Polizei

Die Prognosen ließen Schlimmes befürchten. Und in manchen Regionen kam es tatsächlich zum „Super-GAU“, wie Experten es nannten. Heftigen Sturm und gewaltige Regenmengen brachte das Tief „Vaia“ Ende Oktober nach Kärnten und Osttirol. Ein Zusammentreffen von Extremen, das zum Teil dramatische Folgen hatte. Im Oberen Drautal und im Mölltal wurde Zivilschutzalarm ausgelöst. Flüsse traten über die Ufer, der Sturm deckte Häuser ab. Im Gailtal brach ein Damm, die Wassermassen der Gail überfluteten daraufhin die Ortschaft Rattendorf. 15 Häuser mussten evakuiert werden.

Im Zuge der Unwetter hatten wir 1300 Einsätze. Über 5300 Kameraden standen in Kärnten im Einsatz. Rudolf Robin, Landesfeuerwehrkommandant

Der Wald auf der Valentinalm nahe des Plöckenpasses wurde vom Sturm schwer getroffen Foto © Bundesheer/KK

In Lavamünd und Möllbrücke kämpfte man mit Sandsäcken und mobilem Hochwasserschutz gegen Überflutungen – und blieb diesmal knapp verschont, auch weil die Pegel von Stauseen an Möll und Drau rechtzeitig abgesenkt wurden. Zehntausend Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. In Mörtschach im Mölltal kam es zu gefährlichen Hangrutschungen. Muren und umgestürzte Bäumen schnitten das Lesachtal tagelang von der Außenwelt ab. 690 Millimeter Regen gab es binnen drei Tagen am Plöckenpass. Das entspricht etwa einer Menge, die in Wien durchschnittlich in einem Jahr fällt. Die Windspitzen lagen in diesem Gebiet bei 185 km/h.In Kärnten liegen eine Million Festmeter Holz auf dem Boden. Bis alles aufgearbeitet ist, wird es an die zwei Jahre dauern. Allein die Forstschäden betragen 35 Millionen Euro. Insgesamt werden die Unwetterschäden auf mehr als 280 Millionen Euro geschätzt. Das Land sicherte Soforthilfe zu und stockte das Budget für die Sanierung von Straßen und Forstwegen auf, zudem wurden zahlreiche Spendenaktionen initiiert. Das Bundesheer leistete in Kärnten mit 130 Soldaten 18.600 Stunden im Assistenzeinsatz.