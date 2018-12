Facebook

Ein 46-jähriger Wiener lenkte zu Weihnachten seinen Pkw auf der Ottmanacher Landesstraße (L 86) in Richtung Maria Saal. In Pischeldorf, Gemeinde Magdalensberg, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte über eine ein Meter hohe Böschung und überschlug sich mit dem Pkw im angrenzenden Acker. Der 46-jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden.