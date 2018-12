Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Eder

Am Weihnachtsabend gegen 21 Uhr kam es in einer Wohnung in Schiefling zu einer brutalen Auseinandersetzung zwischen einer 27-jährigen Frau und ihrem 37-jährigen Ex-Lebensgefährten. Dabei erlitt die Frau Verletzungen im Gesicht, mehrere Hämatome am gesamten Körper und ihr wurden Haare geschnitten und der Kopf rasiert. Die Frau wurde mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert. Der 37-jährige wurde weggewiesen und die Polizei sprach ein Betretungsverbot aus. Er wird wegen Körperverletzung angezeigt.