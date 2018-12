Facebook

© smolaw11 - stock.adobe

Der Daten auf dem Computer eines Kärntner Unternehmers aus St. Veit an der Glan sind am Freitag von einer Ransomware in einer vermeintlichen Bewerbung verschlüsselt worden. Der Firmeninhaber hatte eine Stellenanzeige aufgegeben und daher auch mit Bewerbern gerechnet. Darum öffnete er auch ohne Verdacht zu schöpfen die E-Mail, teilt die Polizei mit.