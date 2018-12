Haushälterin heizte am Vormittag den Ofen ein. Ein Spaziergänger bemerkte die starke Rauchentwicklung.

© Fuchs

Am Samstag brach in einem derzeit nicht bewohnten Ferienhaus in Sattendorf (Gemeinde Treffen) beim Kaminofen ein Brand aus. Der Kaminofen war gegen 10 Uhr von einer Haushälterin eingeheizt worden. Der Brand und die starke Rauchentwicklung wurden von einem 60-jährigen Spaziergänger aus Sattendorf bemerkt, der die Feuerwehr verständigte. Die Einsatzkräfte mussten sich durch Aufbrechen der Terrassentür und drei Fenstern Zugang zum Haus verschaffen.