16 Pflanzen wurden sichergestellt © APA

Am Donnerstag führten Polizeibeamte mit Diensthunden im Zuge einer Schwerpunktaktion und nach Hinweisen aus der Bevölkerung in Villach Kontrollen durch. Dabei wurden in einer Wohnung eines 36-jährigen Villachers zwei Gläser mit zehn Gramm getrocknetem Cannabiskraut und insgesamt 16 Cannabispflanzen sichergestellt. Nach Abschluss weiterer Erhebungen wird der Mann angezeigt.