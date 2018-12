Vier Kärntner Neonazis absolvierten ein Antiradikalisierungs-Training – inklusive Geschichtsunterricht und einer Führung in einem ehemaligen KZ.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gemeinsam mit ihren Betreuern waren die Verurteilten im ehemaligen KZ. © NEUSTART

Immer öfter kommt es zu Verurteilungen wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung. Die Propaganda hat sich von den Hinterzimmern ins Internet verlagert: Hitlergruß-Fotos, Nazisymbole und einschlägige Parolen – all das wird von den Verdächtigen auf sozialen Medien veröffentlicht. Dadurch sind sie leichter fassbar.

Doch wie soll mit den Tätern nach ihrer Verurteilung umgegangen werden? Der Bewährungshilfe-Verein Neustart versucht, einen Weg zu gehen: Vier verurteilte Kärntner Neonazis mussten fast ein Jahr lang Geschichtsunterricht nehmen, eine Gedenkveranstaltung besuchen und mit Sozialarbeitern ins ehemalige Konzentrationslager Mauthausen fahren. „Antiradikalisierungs-Training“ nennt sich das Ganze.

Die vier Männer waren verurteilt worden, weil sie bei einer Geburtstagsfeier in einem Lokal in Kärnten den Hitlergruß gezeigt haben. Der ebenfalls verurteilte Wirt machte ein Foto davon und postete es auf Facebook mit den Worten: „Bin stolz auf Euch, 88“.