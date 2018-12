Facebook

1700 Polizisten in Kärnten werden im kommenden Jahr mit Stichschutzwesten ausgestattet © Helmuth Weichselbraun

Die Kriminalstatistik zeigt ein deutliches Bild: Der Einsatz von Stich- und Hiebwaffen bei Gewaltdelikten hat in den vergangenen zehn Jahren in Österreich stark zugenommen. 2008 waren es 272 Delikte, 2017 schon mehr als 1000. „In Kärnten gab es in der Zeit eine Steigerung von sechs auf 37 Gewaltdelikte“, sagt Vincenz Kriegs-Au, Sprecher des Bundeskriminalamtes. 2016 wurde mit 57 Delikten in Kärnten der Höchststand erreicht.

