Mehrjährige Haftstrafen am Landesgericht Klagenfurt wegen Suchtgifthandels - Nicht rechtskräftig.

Mehrjährige Haftstrafen wegen Suchtgifthandels - Nicht rechtskräftig

Bei einem Drogenprozess gegen vier slowenische Staatsbürger am Landesgericht Klagenfurt sind am Dienstag nach drei Verhandlungstagen in den späten Abendstunden die Urteile gefallen. Die Angeklagten wurden des Suchtgifthandels schuldig gesprochen und erhielten Haftstrafen von drei bis fünf Jahren. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.