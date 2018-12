Ein 61-jähriger Villacher bog auf der Völkermarkterstraße in Klagenfurt falsch ab. Als er seinen Fehler wiedergutmachen wollte, krachte es.

Eine Frau wurde verletzt ins UKH gebracht © Kanizaj

Am Samstagnachmittag ist es auf der Völkermarkterstraße in Klagenfurt zu einem Unfall gekommen. Ein 61-jähriger Villacher war mit seinem Pkw stadtauswärts unterwegs. An der Abzweigung zur Görtschitztalstraße wollte er zunächst nach rechts abfahren. Dann bemerkte er, dass er falsch fuhr, und wollte auf die Völkermarkter Straße zurück.