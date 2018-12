Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Täter kamen über ein Kellerfenster ins Haus © Pfarrhofer

Dieser Einbruch hat sich nicht gelohnt. Bisher unbekannte Täter drangen am Samstag durch ein aufgebrochenes Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in Ebenthal ein. Die Täter durchsuchten anschließend das gesamte Haus nach Wertgegenständen, konnten aber scheinbar nichts finden und flüchteten wieder.