Villacherin ließ die Kerzen am Adventkranz über Nacht brennen. Das Feuer breitete sich zum Glück nicht weit aus.

Der Brand erstickte von selbst © APA/Techt

In der Wohnung eines Mehrparteienwohnhauses einer 48-jährigen Villacherin kam in der Nacht auf Sonntag zu einem Adventkranzbrand. Zwei Kerzen des im Wohnzimmer abgestellten Adventkranzens wurden beim Zubettgehen nicht ausgelöscht und brannten so nieder, dass es im gesamten Wohnbereich zu einer starken Verrußung kam.