Das Taxi hätte der 29-jährige Klagenfurter besser nehmen sollen, anstatt frontal in selbiges hineinzufahren. Passiert ist der Unfall in der Nacht auf Sonntag in der Villacher Straße in Klagenfurt. Der Mann dürfte zu weit nach links abgekommen sein und krachte gegen ein entgegenkommendes Taxi. Ein in der Nähe parkender Pkw wurde ebenfalls beschädigt. Der 62-jährige Taxilenker musste verletzt ins UKH gebracht werden. Dem Alkolenker wurde der Führerschein entzogen.