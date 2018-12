Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs

Samstagfrüh kam es in einem Einfamilienhaus in Glödnitz im Bezirk St. Veit zu einem Kaminbrand. Durch diesen wurde der Kamin sowie die Zwischendecken in den umliegenden Räumen beschädigt. Der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Glödnitz gelöscht. Personen wurden nicht gefährdet.