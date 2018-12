Facebook

92 Mann der Feuerwehren waren im Einsatz © Kanizaj

Freitagabend kam es in Velden zu einem Gartenhüttenbrand. Durch das Feuer wurde die Gartenhütte teilweise vernichtet, ebenso in der Hütte gelagerten Gartengeräte und Brennholz. Ein in der Nähe stehender Stromverteilermast wurde durch die Flammen beschädigt, eine Stromabschaltung musste nach einer Kontrolle aber nicht vorgenommen werden.

Der Brand dürfte durch heiße Ascherückstände eines Ofens, die auf einem Misthaufen direkt bei der Hütte entsorgt wurden, entstanden sein. Die Löscharbeiten führten die FF Velden, Rosegg, Lind ob Velden, Wernberg, Kerschdorf, Augsdorf und St. Egyden mit insgesamt 92 Mann durch. Ein Übergreifen der Flammen und größerer Schaden konnte verhindert werden.