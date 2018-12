Täter schlugen in der Dämmerung zu und stahlen Bargeld und Goldmünzen aus einem Tresor.

Durch ein Fester ging es in das Haus © Pfarrhofer

Ein kurzes Zeitfenster von zwei Stunden nutzen gestern unbekannte Täter in St. Veit und drangen über ein aufgezwängtes Fenster in ein Einfamilienhaus ein. Dort durchsuchten sie Zimmer und Schränke. Ein Möbeltresor wurde aus der Verankerung gerissen, in den Garten getragen und geöffnet. Im Tresor befanden sich Sparbücher, Bargeld und Goldmünzen. Die Sparbücher wurden von den Tätern zurückgelassen. Das Bargeld und die Münzen im Wert von mehreren hundert Euro wurden von den Tätern mitgenommen. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.