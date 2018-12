Facebook

© Haramis Kalfar/Fotolia

Am 12. Oktober erstattete eine 48-jährige Frau Anzeige bezüglich eines Kreditbetrugs. Dabei gab sie an, dass sie in Kontakt mit einem Internetkreditunternehmen trat und dort einen Kredit aufnehmen wollte. Sie wurde aufgefordert für die Gewährung des Kredits im Voraus 285 Euro zu bezahlen. Nachdem sie den Betrag überwiesen hatte, trafen zwei weitere Zahlungsaufforderungen (einmal 455 Euro und einmal 780 Euro) ein. Auch diese Beträge überwies die 48-Jährige auf ein Konto in Deutschland. Als erneut eine Aufforderung kam, einen Betrag auf ein Konto in Afrika zu überweisen, wurde die Frau endgültig misstrauisch. Sie kam der Zahlungsaufforderung nicht nach.