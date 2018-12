Esoterik, Sekten & Co.„Das Spiel mit der Angst hat zugenommen“

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Menschen mit Gesundheitsproblemen sind besonders anfällig für Heilversprechen und bereit, auch hohe Summen auszugeben © Africa Studio - stock.adobe.com

Eine „sektenartige, okkulte Gruppierung“ aus drei Frauen soll sich in Kärnten eine Million Euro von gutgläubigen Menschen erschlichen haben. Jetzt steht sie auch in Zusammenhang mit Mord und Brandstiftung. Ein Einzelfall?

ULRIKE SCHIESSER: Der Betrug durch okkulte Gruppen ist an sich nichts Neues. Es kommt auch immer wieder vor, dass dabei große Geldmengen im Spiel sind. Dass wir es in dem Fall in Kärnten mit besonderer Brutalität und Gewaltverbrechen zu tun haben, ist aber ein Extrembeispiel.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.