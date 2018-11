Facebook

Ein Teil der Drogen wurde auch selbst konsumiert © Leukert

Letzter Akt einer Anklage wegen Drogenhandels im Rahmen einer kriminellen Vereinigung: Ein 30-jähriger Mauretanier, der per Europäischem Haftbefehl gesucht worden war, ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.