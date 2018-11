Facebook

Trotz schwerer Schäden wurden ein Pickerl ausgestellt © APA/Fohringer

Ein 47-jähriger Kfz-Mechaniker ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen Amtsmissbrauchs zu fünf Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der Kärntner war bei einer Pickerl-Überprüfung nachlässig gewesen und so bekam ein Auto trotz schwerer Mängel ein positives Gutachten. Der Suzuki wurde verkauft, bei der nächsten Überprüfung flog die Sache auf.