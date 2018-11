Facebook

In der Nacht auf Mittwoch stahl ein 29-jähriger in Klagenfurt lebender Ägypter in einem Lokal in Klagenfurt aus der Jacke eines 43-jährigen Lokalbesuchers dessen Handy. Der Klagenfurter bemerkte das und verständigte daraufhin sofort die Polizei.