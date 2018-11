Facebook

Eine ehemalige Gerichtsmitarbeiterin aus Kärnten muss jetzt selbst vor Gericht: Die Frau soll aus der Verwahrungsstelle stelle des Landesgerichtes Klagenfurt Geld veruntreut haben. Der Prozess beginnt kommende Woche.

„Der Betroffenen wird Veruntreuung unter Ausnützung einer Anstellung und das Verbrechen des Missbrauchs der Amtsgewalt vorgeworfen“, sagt Sabine Anzenberger, Sprecherin des Landesgerichtes Leoben. In der Anklage ist von etwa 10.000 Euro Schadenssumme die Rede. Die Verhandlung findet – aus Befangenheitsgründen – nicht in Kärnten statt, sondern am Landesgericht Leoben. Die Strafdrohung beträgt sechs Monate bis fünf Jahre Haft, erklärt Anzenberger. „Tatzeitraum war laut Anklage von 2013 bis 2017“, sagt die Pressesprecherin.