Mehrere Vorfälle zwischen November 2015 und September 2017. Vater soll Sohn Hauschuh nachgeworfen haben, er soll ihn fest an Armen und Beinen gepackt haben und ihn an der Nase verletzt haben.

Der Prozess wurde vertagt © Weichselbraun

Wegen fortgesetzter Gewaltausübung hat sich am Mittwoch ein 40-jähriger Mann am Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Dem Mann, der in Kärnten lebt, wird vorgeworfen, seinen kleinen Sohn immer wieder misshandelt zu haben. Die Verhandlung wurde vertagt.