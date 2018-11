Facebook

Die Zahl der Einbrüche ist in Kärnten leicht gestiegen © APA, pfarrhofer

Gekippte Fenster und Terrassentüren, schlecht ausgeleuchtete Grundstücke oder der Haustürschlüssel im Blumentopf: All das sind Einladungen für Einbrecher, die vor allem jetzt in Herbst- und Wintermonaten in der Dämmerung um die Häuser schleichen und nach einer passenden Gelegenheit Ausschau halten.