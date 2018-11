Frau zahlte jährlich 5000 Euro an das Land. Die Rate für 2018 beglich sie im Vorhinein. Dieses Geld fordert sie nun zurück, weil der Pflegeregress heuer abgeschafft wurde. Das Land verweigerte bisher. „War freiwillige Leistung.“

5000 Euro, die sie für 2018 bezahlt hat, möchte eine Kärntnerin zurück © APA/HELMUT FOHRINGER

Der Pflegeregress wurde zwar abgeschafft. Doch eine Kärntnerin ärgert sich noch immer damit herum: Die Frau hatte mit dem Land Kärnten vereinbart, dass sie 30.000 Euro Pflegeregress in Raten abzahlt. „Sie hatte das Haus eines Mannes geerbt, um den sie sich immer gekümmert hat. Weil der Betroffene in der letzten Zeit vor seinem Ableben in einem Pflegeheim war, musste sie als Erbin dem Land die Pflegekosten zurückzahlen“, erklärt Michael Hirm, der Anwalt der 59-Jährigen.

Im Jahr 2016 überwies die Frau dem Land 15.000 Euro. Für 2017 bis 2019 war eine Ratenzahlung von 5000 Euro pro Jahr vereinbart – jeweils bis Ende September.