Psychiater analysiert für Suchtbeirat des Landes Todesfälle in Zusammenhang mit Drogen. Er konstatiert einen "hochgradigen Mischkonsum". Bei einem Opfer wurden 13 Substanzen gefunden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der "goldene Schuss" ist heite die Ausnahme. Todesursache ist fast immer Mischkonsum © APA/Fohringer

22 Menschen starben in Kärnten seit Jahresbeginn nach dem Konsum von Drogen. Auch bei der Drogenkriminalität ist die Polizei mit einer Steigerung konfrontiert. Der Suchtbeirat in der Kärntner Landesregierung hat am Freitag die alarmierenden Zahlen thematisiert. 33 Vertreter von Polizei, Justiz, der Ärzteschaft und Apotheker, aus Pädagogik und Sozialarbeit diskutierten Gegenmaßnahmen.