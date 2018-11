Verschiedene Geräte und Werkzeuge stahlen bisher unbekannte Täter aus einem Baucontainer in Klagenfurt. Die genau Höhe der Schadenssumme ist noch nicht bekannt.

Diebe brachen in einen Baucontainer ein (Symbolfoto) © APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bisher unbekannte Täter in einem auf einer Baustelle abgestellten Baucontainer in Klagenfurt ein. Sie entwedeten Geräte und Werkzeuge.