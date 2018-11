Facebook

Die Rettung brachte den verletzten Radfahrer ins UKH Klagenfurt © Jürgen Fuchs

Am Donnerstag gegen 13 Uhr fuhr eine 32-jährige Frau aus Klagenfurt auf der Khevenhüller Straße Richtung Süden. An der Kreuzung mit der Sterneckstraße hielt sie an und fuhr danach in die Kreuzung an. Dabei dürfte sie einen Radfahrer übersehen haben. Der 77-jährige Radfahrer aus Klagenfurt prallte gegen die linke Seite des Autos und stürzte über die Motorhaube.