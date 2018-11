Facebook

Die Unbekannten flüchteten © Apa, Pfarrhofer

Bisher unbekannte Täter stiegen am Mittwoch in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Ebenthal ein, indem sie ein Fenster im ersten Stock aufzwängten.