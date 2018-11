Einbrecher stiegen in zwei Werkstätten ein. Bis auf einen Vorschlaghammer wurde allerdings nichts gestohlen.

© Kanizaj

In der Nacht auf Samstag schlugen bisher unbekannte Täter bei einer Werkstätte in Arnoldstein eine Fensterscheibe ein und drangen in die Büroräumlichkeiten ein. Gestohlen wurde jedoch nichts.

Anschließend dürften die gleichen Täter bei einem benachbarten Betrieb die Fensterscheibe der Toilette eingeschlagen haben. Aus der Werkstätte dieses Betriebes stahlen sie einen Vorschlaghammer.