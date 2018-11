Facebook

Halt! Die Verkehrskontrolle eskalierte © APA, Gindl

Eine Rechtsanwältin hat sich am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen einer eskalierten Verkehrskontrolle verantworten müssen. Der Frau wird vorgeworfen, bei einer Verkehrskontrolle einen Polizisten beschimpft und attackiert zu haben. Der Prozess wurde vertagt, am nächsten Verhandlungstag sollen weitere Zeugen einvernommen werden.

Bei dem Prozess handelt es sich um den zweiten Rechtsgang - die Anwältin war bereits im März 2018 in dieser Causa vor Gericht gestanden und freigesprochen worden. Das Oberlandesgericht Graz hob das Urteil allerdings auf, das Verfahren wurde zur neuerlichen Entscheidung dem Landesgericht Klagenfurt rückgemittelt.

Der Vorfall hatte sich im Februar 2017 ereignet. Die Frau war mit ihrer Tochter im Auto unterwegs, sie wollte das Kind zum Bus bringen, mit dem es auf Skikurs fahren sollte. Plötzlich stoppte eine Zivilstreife das Auto der Rechtsanwältin. Zwei Polizeibeamte in Zivil wollten prüfen, ob sie verbotenerweise während der Fahrt mit ihrem Handy telefoniert hätte. Was danach geschah, davon gibt es zwei sehr unterschiedliche Versionen. Jene der Polizisten, die sagten, die Frau sei aggressiv geworden, habe Beschimpfungen gebrüllt und darauf hingewiesen, dass sie Anwältin sei und wisse, was die Polizei dürfe. Sie habe sich mehrfach geweigert, die Fahrzeugpapiere und den Führerschein vorzuweisen und geschrien, sie werde jetzt weiterfahren, weil ihr Kind zum Skikurs müsse. Zudem habe sie den erhebenden Beamten gestoßen.

Die Frau sagte, sie sei völlig ruhig geblieben und habe lediglich gefordert, dass sich der Polizist ausweisen solle, bevor sie ihm die Papiere gebe. Erst nachdem sich dieser geweigert habe, sei sie "verständlicherweise" nervös und vielleicht auch ein bisschen laut geworden. Gestoßen habe sie den Beamten nicht, Körperkontakt habe es aber schon gegeben. Sie habe auch nicht telefoniert und das den Polizisten mitgeteilt.

"Vollidiot"-Beschimpfung

Als Beweismittel diente auch ein Handyvideo: Als die Situation schon recht verfahren war, zog nämlich einer der Polizisten sein Smartphone aus der Tasche und filmte das Geschehen. Auf dem Video ist zu hören, wie die Frau in heller Aufregung schreit und einen Beamten als "Vollidioten" beschimpft. Die Angeklagte warf dem Polizisten am Mittwoch auch vor, ein zweites Video gelöscht zu haben - daraufhin weitete Staatsanwältin Nicole Zwirn den Strafantrag auf Verleumdung aus.

Die Anwältin beteuerte, dass sie bei der Verkehrskontrolle schlecht behandelt worden sei. Der Polizist sei von Anfang an laut und voll geladen gewesen, sagte sie. Er habe sie unter Druck setzen wollen und hätte sie total beschimpft, nach dem sie ihm widersprochen habe. Die Amtshandlung sei schikanös gewesen und habe etwa 25 Minuten gedauert. Der Polizist wusste, dass die Frau ihr Kind zum Schul-Skikurs bringen musste. Doch er habe gesagt: "Ich kann für eine Amtshandlung so lange brauchen, so lange ich will."

Am Mittwoch versuchten die Angeklagte und ihr Verteidiger Philipp Tschernitz vor allem, auf Widersprüche aufmerksam zu machen: So hätten die beiden amtshandelnden Polizisten in ihrer Einvernahme direkt nach den Geschehnissen und in der ersten Hauptverhandlung im März unterschiedlich ausgesagt. Unter anderem drehte sich die Verhandlung am Mittwoch um die Frage, ob die Frau dem Polizisten nun einen oder zwei Stöße versetzt habe.

Richterin Michaela Sanin vertagte schließlich die Verhandlung. Am nächsten Verhandlungstag soll der zuständige Bezirkspolizeikommandant als Zeuge befragt werden - die Angeklagte habe diesem nämlich gleich nach den Geschehnissen den Vorfall aus ihrer Sicht geschildert. Weiters einvernommen soll der Polizist werden, der die Videos vom Smartphone seines Kollegen gesichert hatte. Außerdem beantragte Tschernitz eine Stellprobe am Fahrzeug der Angeklagten: Laut ihrer Aussage habe der zweite Polizist auf der Beifahrerseite nämlich gar nichts von allfälligen Beschimpfungen oder körperlichen Attacken mitbekommen können. Die Entscheidung darüber ließ Sanin vorerst offen.