© Klz/Fuchs

Am Mittwoch gegen 20.45 Uhr bog eine 44-jährige Frau aus Köttmannsdorf mit ihrem Auto von einer Gemeindestraße auf der Höhe des Herzogstuhls in der Gemeinde Maria Saal nach links in Richtung Klagenfurt auf die Zollfeld Straße (L 71) ein. Dabei übersah sie den mit seinem Mofa auf der Zollfeld Straße in Richtung St. Veit fahrenden 16-Jährigen.