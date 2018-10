Facebook

Bisher unbekannte Täter fanden in der Zeit zwischen dem 22. und 25. Oktober in der Gemeinde Köttmannsdorf bei einem Mehrparteienhaus den versteckten Wohnungsschlüssel, mit dem sie in die Wohnung einer 77-Jährigen gelangten. Aus einem unversperrten Kleiderkasten stahlen sie eine Brieftasche sowie ein Kuvert mit Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro.