Opfer-Gedenken 200 weiße Kreuze werden an Kärntens Straßen aufgestellt

In den nächsten Jahren stellt der Arbö an Kärntens Straßen wieder zahlreiche weiße Kreuze auf, um Verkehrstoten zu gedenken. Heuer verunglückten in Kärnten 25 Menschen.