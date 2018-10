Zahlreiche Hausdurchsuchungen und Festnahmen in der Nacht auf Mittwoch. Täter haben bisher rund fünf Kilo Cannabis um rund 60.000 Euro verkauft.

Das sichergestellte Material © KK/Polizei

Seit Mai wird ermittelt, in der Nacht folgte der Zugriff. Acht Wohnungen wurden durchsucht, fünf Männer aus Afghanistan, Iran, Syrien und Gambia wurden festgenommen. Die restlichen mutmaßlichen Täter werden auf freiem Fuß angezeigt. In den Wohnungen wurden Cannabiskraut in verschiedensten Verstecken, Verpackungsmaterial, Bargeld aus Suchtgiftgeschäften sowie Mobiltelefone vorgefunden und sichergestellt.