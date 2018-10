Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Montagnachmittag bemerkte ein 61-jähriger Pferdebesitzer im Bereich seiner Pferdekoppel in Radendorf (Gemeinde Arnoldstein) plötzlich, dass seine 33-jährige ungarische Traberstute an der Westseite der Koppel in ein 1,5 Meter tiefes Bachbett gestürzt war.