Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Klz/Fuchs

Am Freitag gegen 14.35 Uhr lenkte ein 42-jähriger Kraftfahrer aus der Gemeinde Hüttenberg einen Bus auf der Ebentaler Straße in Richtung Ebenthal. Zu diesem Zeitpunkt bog eine 83-jährige Frau aus Klagenfurt mit ihrem Fahrrad von der benachrangten Auenstraße (Verkehrszeichen „Vorrang geben“) kommend in die Ebentaler Straße ein.