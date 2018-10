Bisher unbekannte Täter besprühten in Klagenfurt gleich mehrere Autos und Hauswände. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Mit diesem Schriftzug wurden Autos und Häuser besprüht © LPD Kärnten

In der Nacht auf Donnerstag beschädigten bisher unbekannte Täter mehrere Autos und Hauswände in der Pischeldorfer und der Krastowitzer Straße in Klagenfurt.